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نتنياهو : لا يوجد اليوم حزب الله ليساعد حماس ولا إيران لتساعدهم جميعا

Lebanon 24
22-06-2025 | 14:53
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