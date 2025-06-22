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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نرصد ارتفاع مستويات الإشعاع في أي من المواقع الثلاثة التي استهدفتها الولايات المتحدة في إيران

Lebanon 24
22-06-2025 | 15:22
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