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الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية تمكنت من التصدي لمسيرات صغيرة معادية في يزد

Lebanon 24
22-06-2025 | 15:59
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