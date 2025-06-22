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"لبنان 24": تحليق للطيران مسيّر الاسرائيلي على علو منخفض فوق المنطقة الواقعة بين القنطرة والطيبة وبني حيان ووادي السلوقي

Lebanon 24
22-06-2025 | 16:11
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