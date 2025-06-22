Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن دبلوماسيين: المحادثات المستقبلية بين طهران وواشنطن يجب أن تمر الآن عبر وسطاء إقليميين

Lebanon 24
22-06-2025 | 16:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محادثات هاتفية مباشرة بين طهران وواشنطن وسط التصعيد الإسرائيلي
lebanon 24
23/06/2025 00:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: ينبغي إشراك الأوروبيين بالمحادثات المستقبلية بشأن الملف النووي الإيراني لكن استئناف الجهود الدبلوماسية صعب
lebanon 24
23/06/2025 00:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن دبلوماسي إيراني: طهران سترفض الاقتراح النووي الأميركي
lebanon 24
23/06/2025 00:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مقترح جديد يعيد احتمال التفاوض بين طهران وواشنطن
lebanon 24
23/06/2025 00:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:33 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:28 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:25 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:24 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:33 | 2025-06-22
17:28 | 2025-06-22
17:25 | 2025-06-22
17:24 | 2025-06-22
17:21 | 2025-06-22
17:18 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24