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ممثل مجلس التعاون الخليجي: دول المجلس تحذر من تداعيات التصعيد الذي قد يقود إلى مزيد من التوتر ويفاقم المخاطر التي تواجه أمن المنطقة وشعوبها

Lebanon 24
22-06-2025 | 17:11
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