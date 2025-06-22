مكتب رئيس وزراء بريطانيا: رئيس الوزراء ونظيره الكندي بحثا الموقف الخطير في الشرق الأوسط وتحرك واشنطن الليلة الماضية لمواجهة التهديد الذي يشكله برنامج إيران النووي

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