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أولمرت: إيران لن تنهار حتى بعد الضربة الأميركية المؤلمة جداً ولا ننسى أنها لا تزال تملك ترسانة قوية من الصواريخ

Lebanon 24
22-06-2025 | 17:33
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