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أولمرت: الضربة الأميركية توفّر فرصة رائعة لإنهاء الحرب في إيران ونقطة خروج مريحة من الحرب في غزة

Lebanon 24
22-06-2025 | 17:42
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