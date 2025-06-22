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أولمرت: إذا كان نتنياهو حكيماً وشجاعاً ومسؤولاً فإنّه سيوقف القتال وإلا فإنّه بغطرسته سيقضي على كل ما حقّقه لإسرائيل

Lebanon 24
22-06-2025 | 17:43
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