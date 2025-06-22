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"سي إن إن" عن مصادر أميركية: منشآت أصفهان يرجح أنها لا تزال سليمة ويجب التعامل معها لمنع تطوير أسلحة نووية

Lebanon 24
22-06-2025 | 18:08
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