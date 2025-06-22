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المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية: ترك الدولة المتهمة بالإبادة الجماعية والتجويع مسؤولة عن توزيع المساعدات أمر سخيف ومشين

Lebanon 24
22-06-2025 | 18:46
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