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وزير الخارجية البريطاني: بحثت مع نظيري الأميركي الوضع في الشرق الأوسط ونعمل مع حلفائنا لضمان الاستقرار الإقليمي
Lebanon 24
22-06-2025
|
18:47
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