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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في منطقة القدس وتل أبيب الكبرى ونتانيا

Lebanon 24
22-06-2025 | 20:00
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