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وكالة الأنباء الكورية عن وزارة خارجية كوريا الشمالية: أميركا استغلت المصالح الأمنية لدولة ذات سيادة

Lebanon 24
22-06-2025 | 23:16
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