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كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ردًا على تقرير عن إحتمالات إغلاق مضيق هرمز: الحكومة تراقب التداعيات على استقرار إمدادات الطاقة بحس عال من الأهمية

Lebanon 24
22-06-2025 | 23:47
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