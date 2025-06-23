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وزير دفاع ألمانيا: إسرائيل لها الحق بالدفاع عن نفسها وأميركا تحملت المسؤولية بالمنطقة

Lebanon 24
23-06-2025 | 00:36
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