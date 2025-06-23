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وزير خارجية إسبانيا: سأطلب من وزراء الخارجية الأوروبيين أن يعارضوا الحرب بين إيران وإسرائيل

Lebanon 24
23-06-2025 | 01:43
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