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وزير الطاقة الإسرائيلي: انقطاع الكهرباء عن 8 آلاف منزل في أسدود بعد القصف الصاروخي الإيراني

Lebanon 24
23-06-2025 | 04:50
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