Advertisement

أخبار عاجلة

جامعة الشهيد بهشتي الإيرانية: عدوان إسرائيلي استهدف مبنى تابع لنا بهدف تخريب البنى التحتية الثقافية والعلمية في البلاد

Lebanon 24
23-06-2025 | 05:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر فرنسي: باريس وبرلين ولندن دعت تل أبيب إلى ضرورة عدم استهداف البنى التحتية الإيرانية
lebanon 24
23/06/2025 14:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان
lebanon 24
23/06/2025 14:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: استهداف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون في هجوم إسرائيلي على طهران
lebanon 24
23/06/2025 14:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الهند: هجومنا استهدف بنية تحتية رهابية في باكستان
lebanon 24
23/06/2025 14:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:10 | 2025-06-23
07:08 | 2025-06-23
06:31 | 2025-06-23
06:30 | 2025-06-23
06:26 | 2025-06-23
06:24 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24