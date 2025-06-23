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مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا ومصالحنا بكل السبل
Lebanon 24
23-06-2025
|
05:34
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