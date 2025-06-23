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بوتين لوزير الخارجية الايراني: العدوان على إيران لا مبرر له والاجتماع سيمنحنا الفرصة لإيجاد سبل للخروج من الوضع الحالي

Lebanon 24
23-06-2025 | 05:46
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