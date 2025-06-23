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القناة 11 الإسرائيلية: تقديرات بأن مفاعل فوردو النووي أصبح خارج الخدمة

Lebanon 24
23-06-2025 | 06:31
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