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الجيش الإسرائيلي: استهداف قيادة فيلق ثأر الله التابع للحرس الثوري والمسؤول عن الأمن في منطقة طهران

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:08
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