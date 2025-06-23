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السلطة القضائية في محافظة لرستان الإيرانية: اعتقال 10 أشخاص في المحافظة بتهمة التجسس لصالح اسرائيل

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:45
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