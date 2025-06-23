Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم: المقاومة حاضرة لأي خيار تتخذه الدولة لوقف العدوان وانسحاب إسرائيل

Lebanon 24
23-06-2025 | 09:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشيخ قاسم: المقاومة مستمرة وهي خيار وشعب وإرادة
lebanon 24
23/06/2025 18:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: المقاومة مطلوبة وضرورية وهي خيار دفاعي ورؤية سياسية ومرتبطة بتحرير الأرض والعزة والاستقلال والصمود
lebanon 24
23/06/2025 18:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفات تضامنية في الجنوب دعما لإيران: العدوان عليها عدوان على كل من يؤمن بخيار المقاومة
lebanon 24
23/06/2025 18:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحتفظ لأنفسنا بالقرار والخيار المناسب الذي نتخذه في وقته إذا لم تنجح فرصة الدولة في تحقيق أهدافها
lebanon 24
23/06/2025 18:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:07 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:12 | 2025-06-23
11:11 | 2025-06-23
11:09 | 2025-06-23
11:08 | 2025-06-23
11:07 | 2025-06-23
11:07 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24