28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على عائلة كانت تتفقد منزلها في خلة وردة في عيتا الشعب
Lebanon 24
23-06-2025
|
10:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة كفركلا
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة كفركلا
23/06/2025 18:13:39
23/06/2025 18:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يلقي قنبلة صوتية على عيتا الشعب
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يلقي قنبلة صوتية على عيتا الشعب
23/06/2025 18:13:39
23/06/2025 18:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة رمت قنبلة صوتية على مدرسة بلدة الضهيرة
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة رمت قنبلة صوتية على مدرسة بلدة الضهيرة
23/06/2025 18:13:39
23/06/2025 18:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة عيتا الشعب من دون وقوع إصابات
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة عيتا الشعب من دون وقوع إصابات
23/06/2025 18:13:39
23/06/2025 18:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تمديد تعطيل الدراسة ومنع التجمهر والعمل إلا بالأماكن الضرورية حتى مساء غد
Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تمديد تعطيل الدراسة ومنع التجمهر والعمل إلا بالأماكن الضرورية حتى مساء غد
11:13 | 2025-06-23
23/06/2025 11:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران وتفعيل الدفاعات الجوية
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران وتفعيل الدفاعات الجوية
11:12 | 2025-06-23
23/06/2025 11:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي يقصف أهدافاً لحزب الله
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي يقصف أهدافاً لحزب الله
11:11 | 2025-06-23
23/06/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: 20% إلى 25% من أصل 4 آلاف بريطاني سجلوا وجودهم بإسرائيل أبدوا رغبتهم في المغادرة
Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: 20% إلى 25% من أصل 4 آلاف بريطاني سجلوا وجودهم بإسرائيل أبدوا رغبتهم في المغادرة
11:09 | 2025-06-23
23/06/2025 11:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: المصالح البريطانية في المنطقة تواجه خطرا حقيقيا
Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: المصالح البريطانية في المنطقة تواجه خطرا حقيقيا
11:08 | 2025-06-23
23/06/2025 11:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية قبل أسبوع من زفافها (صور)
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية قبل أسبوع من زفافها (صور)
01:38 | 2025-06-23
23/06/2025 01:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تفتيش منزل فنان شهير يُثير موجة من الغضب.. ووزير يتدخل (صورة)
Lebanon 24
تفتيش منزل فنان شهير يُثير موجة من الغضب.. ووزير يتدخل (صورة)
01:55 | 2025-06-23
23/06/2025 01:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مريم البسّام: قالت كلمتها ومشت
Lebanon 24
مريم البسّام: قالت كلمتها ومشت
16:31 | 2025-06-22
22/06/2025 04:31:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
05:44 | 2025-06-23
23/06/2025 05:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"يعيشُ في مخبأ".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ عن خامنئي؟
Lebanon 24
"يعيشُ في مخبأ".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ عن خامنئي؟
14:00 | 2025-06-22
22/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:13 | 2025-06-23
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تمديد تعطيل الدراسة ومنع التجمهر والعمل إلا بالأماكن الضرورية حتى مساء غد
11:12 | 2025-06-23
سماع دوي انفجار في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران وتفعيل الدفاعات الجوية
11:11 | 2025-06-23
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي يقصف أهدافاً لحزب الله
11:09 | 2025-06-23
وزير الخارجية البريطاني: 20% إلى 25% من أصل 4 آلاف بريطاني سجلوا وجودهم بإسرائيل أبدوا رغبتهم في المغادرة
11:08 | 2025-06-23
وزير الخارجية البريطاني: المصالح البريطانية في المنطقة تواجه خطرا حقيقيا
11:07 | 2025-06-23
الجيش الإسرائيلي: نطلب من سكان طهران الابتعاد عن المواقع العسكرية والأمنية
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
23/06/2025 18:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
23/06/2025 18:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
23/06/2025 18:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24