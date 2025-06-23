Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن مصادر عسكرية عراقية: تفعيل الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد

Lebanon 24
23-06-2025 | 12:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الطائرات الإسرائيلية تستهدف قاعدة عسكرية غربي طهران وتم تفعيل الدفاعات الجوية (وكالة فارس)
lebanon 24
24/06/2025 02:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت قاعدة للدفاع الجوي كانت تابعة لنظام الأسد بريف حماة (العربية)
lebanon 24
24/06/2025 02:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: القوات الأميركية تسقط مسيّرة في محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار
lebanon 24
24/06/2025 02:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع القطرية: لم ينتج عن الهجمة الصاروخية على قاعدة العديد الجوية أي وفيات أو إصابات
lebanon 24
24/06/2025 02:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:31 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:30 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:23 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:13 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:12 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:31 | 2025-06-23
19:30 | 2025-06-23
19:23 | 2025-06-23
19:13 | 2025-06-23
19:12 | 2025-06-23
19:03 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24