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سي إن بي سي عن مسؤول: ترامب حاليا في غرفة العمليات مع وزير الدفاع ورؤساء الأركان المشتركة

Lebanon 24
23-06-2025 | 13:01
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