Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع القطرية: نؤكد أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما

Lebanon 24
23-06-2025 | 13:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: نجدد دعم دولة قطر لكافة الجهود الإقليمية والدولية لتوطيد الأمن والاستقرار بين الهند وباكستان
lebanon 24
24/06/2025 02:39:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: دولة قطر حرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد
lebanon 24
24/06/2025 02:39:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها لحادثة إطلاق النار أمام المتحف اليهودي في واشنطن
lebanon 24
24/06/2025 02:39:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع القطرية: بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات
lebanon 24
24/06/2025 02:39:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:31 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:30 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:23 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:13 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:12 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:31 | 2025-06-23
19:30 | 2025-06-23
19:23 | 2025-06-23
19:13 | 2025-06-23
19:12 | 2025-06-23
19:03 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24