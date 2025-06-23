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الخارجية القطرية: الحوار هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة

Lebanon 24
23-06-2025 | 13:16
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