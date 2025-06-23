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رويترز عن مسؤول إيراني كبير: إيران ستواصل عملياتها ردا على الهجمات الأميركية على أراضيها

Lebanon 24
23-06-2025 | 14:33
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