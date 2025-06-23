وزير خارجية بلجيكا: نعرب عن تضامننا مع قطر وإن الهجوم الإيراني والضربات لإسرائيلية الجديدة اليوم في إيران تعزز الحاجة إلى العودة للتهدئة وإلى طاولة المفاوضات

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