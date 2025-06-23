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رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: أُشيد بشركائنا القطريين على تحركهم السريع لاعتراض الهجمات الإيرانية

Lebanon 24
23-06-2025 | 16:46
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