Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: أميركا على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات حسب ما هو ضروري ومناسب لمواجهة أي تهديدات أو هجمات أخرى

Lebanon 24
23-06-2025 | 18:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: أخبرت نتنياهو أنه من غير المناسب إتخاذ إجراء ضد إيران لأننا نجري محادثات جيدة للغاية
lebanon 24
24/06/2025 06:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إيران سترد على أي تهديد بتهديد وعلى أي إجراء بإجراء مضاد
lebanon 24
24/06/2025 06:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
حالة استعداد في السعودية لمواجهة أي طوارئ نووية وإشعاعية محتملة
lebanon 24
24/06/2025 06:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: استهدفنا المنشآت النووية الإيرانية بشكل سري ولم نستهدف القوات الإيرانية أو أي منشآت عسكرية أخرى
lebanon 24
24/06/2025 06:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:49 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:49 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:48 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:43 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:49 | 2025-06-23
22:49 | 2025-06-23
22:48 | 2025-06-23
22:43 | 2025-06-23
22:42 | 2025-06-23
22:40 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24