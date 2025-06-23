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نتنياهو طلب من الوزراء عدم الإدلاء بأي تصريحات عن وقف النار مع إيران

Lebanon 24
23-06-2025 | 19:13
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