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وكالة الأنباء القطرية: الرئيس الأميركي أكد خلال اتصال مع أمير دولة قطر إدانة واشنطن للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية

Lebanon 24
24-06-2025 | 00:31
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