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وسائل إعلام إسرائيلية: عملية إنقاذ العالقين تحت الأنقاض في بئر السبع قد تستمر لعدّة ساعات

Lebanon 24
24-06-2025 | 00:40
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