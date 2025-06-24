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مصدر أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي: غارات الجيش استهدفت تصفية شخصيات إيرانية بارزة ويجري التحقق من نجاحها

Lebanon 24
24-06-2025 | 00:54
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