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الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت صباح اليوم أكثر من 20 صاروخا واعترضنا معظمها
Lebanon 24
24-06-2025
|
03:08
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