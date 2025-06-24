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محافظ طهران: لا معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن ما إذا أدت اعتداءات إسرائيل فجرا إلى اغتيالات

Lebanon 24
24-06-2025 | 03:26
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