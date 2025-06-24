مساعد وزير الخارجية الإيرانية مجيد تخت‌ روانتشي في اتصال مع نظيره القطري محمد الخليفي: إيران لن تسمح للكيان الإسرائيلي وأميركا بإثارة الفتنة بين إيران ودول المنطقة

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