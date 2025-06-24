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وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرت تعليمات بالرد على انتهاك وقف إطلاق النار بضربات على أهداف النظام في قلب طهران

Lebanon 24
24-06-2025 | 03:57
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