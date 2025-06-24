Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي: إيران انتهكت وقف إطلاق النار وستدفع الثمن

Lebanon 24
24-06-2025 | 04:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عضو بالكابينت الإسرائيلي: الحوثيون تجاوزوا الخط وإسرائيل ستجعل إيران تدفع الثمن
lebanon 24
24/06/2025 12:02:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب سيضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والمحادثات بشأن وقف إطلاق النار الدائم ستكون جادة
lebanon 24
24/06/2025 12:02:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إيران أطلقت على إسرائيل 380 صاروخاً باليستياً عبر 15 هجوماً
lebanon 24
24/06/2025 12:02:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران بتهديد جديد.. سيدفعون الثمن الباهظ
lebanon 24
24/06/2025 12:02:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:33 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:57 | 2025-06-24
04:53 | 2025-06-24
04:51 | 2025-06-24
04:34 | 2025-06-24
04:33 | 2025-06-24
04:33 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24