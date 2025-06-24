المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نؤكد عزمنا عدم السماح للعدوان والسياسات الخبيثة من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بإحداث انقسامات بيننا وبين الدول الشقيقة

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