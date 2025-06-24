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الراعي: نرى أن هناك فرصة ونفساً جديداً في البلد مع انتخاب الرئيس الجديد والحكومة ولبنان يقوم بسواعد شعبه

Lebanon 24
24-06-2025 | 05:12
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