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أخبار عاجلة
نواف سلام: اتفقنا على مواصلة البحث في مجال الدعم القطري للبنان في مجال الطاقة
Lebanon 24
24-06-2025
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06:07
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