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نواف سلام: نعمل على إصلاح القضاء وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وأطلعت أمير قطر ورئيس الوزراء على جهودنا في مجال الإصلاح

Lebanon 24
24-06-2025 | 06:09
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