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رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من قصر بعبدا: لدى الرئيس جوزف عون كل النية والخطط لقيام دولة فعلية في لبنان وحصل تقدّم كبير بالفعل

Lebanon 24
24-06-2025 | 06:29
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