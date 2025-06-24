Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: انتهت قدرات إيران النووية

Lebanon 24
24-06-2025 | 06:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية البلجيكي: نرفض تطوير إيران لأي قدرات نووية لأغراض عسكرية
lebanon 24
24/06/2025 18:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: تحركنا لوقف تطوير إيران لقدراتها النووية قبل فوات الأوان
lebanon 24
24/06/2025 18:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
غالانت: القوة الجوية الأميركية وحدها لديها القدرة على تدمير آخر موقع تخصيب نووي قائم في إيران
lebanon 24
24/06/2025 18:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تمكنت إسرائيل من تأخير قدرة إيران على صناعة سلاح نووي؟
lebanon 24
24/06/2025 18:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:14 | 2025-06-24
11:11 | 2025-06-24
11:10 | 2025-06-24
11:10 | 2025-06-24
11:06 | 2025-06-24
10:50 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24